Estado de São Paulo registra 8.561 mortes por covid-19

O estado de São Paulo chegou, até este momento, a 8.561 mortes provocadas pelo novo coronavírus.

A informação foi confirmada

Há ainda 4.799 pessoas internadas em leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) do estado com suspeita ou confirmação de covid-19, além de 7.679 em enfermarias. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 71,4% no estado e 82,4% na Grande São Paulo.

A secretaria de Saúde contabilizou ainda 23.664 pessoas que receberam alta após terem sido internadas em hospitais do estado com a doença.