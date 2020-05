Ministério da Saúde fala sobre combate à pandemia de covid-19

Neste momento, representantes do Ministério da Saúde participam de entrevista, no Palácio do Planalto, sobre enfrentamento à pandemia de covid-19.

De acordo com boletim do Ministério da Saúde, divulgado ontem (28), o Brasil registrou 438.238 casos confirmados de covid-19. A doença já provocou 26.754 mortes. Do total de casos confirmados de covid-19, 177.604 pessoas foram recuperadas.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) doou para a prefeitura do Rio de Janeiro 5 mil kits de higiene a serem usados por famílias com idosos residentes em favelas cariocas. A meta é evitar a expansão do novo coronavírus, que provoca a covid-19.

O kit inclui álcool em gel, sabonete líquido, desodorante, xampu, escova de dentes e lenços de papel. O material será distribuído junto com cestas básicas pelo programa Territórios Sociais, que atua nos dez maiores complexos de favelas do Rio: Alemão, Maré, Chapadão, Pedreira, Vila Kennedy, Lins, Penha, Cidade de Deus, Jacarezinho e Rocinha.

O Senado aprovou nesta quinta-feira (28) projeto de lei (PL) que autoriza as universidades federais a produzir equipamentos de proteção individual (EPIs) e outros aparelhos para combater a pandemia do novo coronavírus. Conforme o PL, as instituições poderão fabricar, para fins de doação, itens como máscaras, respiradores e álcool em gel. O texto segue para apreciação da Câmara dos Deputados.