Estado do Rio confirma mais 2,4 mil casos de coronavírus

O número de casos confirmados de covid-19 no estado do Rio de Janeiro subiu hoje (27) para 42.398, com o acréscimo de mais 2,4 mil casos na lista de pessoas que tiveram as infecções por coronavírus testadas. O número de pacientes recuperados não foi atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde, e permaneceu em 31.934.

O estado do Rio contabiliza 4.605 mil mortes por coronavírus, com a divulgação de mais 244 óbitos no boletim de hoje. Apesar de terem sido acrescentadas no balanço desta quarta-feira, essas mortes não necessariamente ocorreram nas últimas 24 horas, uma vez que os os resultados dos testes laboratoriais que confirmam a infecção muitas vezes ficam prontos dias após o óbito.



A cidade do Rio de Janeiro chegou hoje a 24.750 casos confirmados de coronavírus, com quase 1,5 mil a mais que o número divulgado ontem (26) pela Secretaria de Estado de Saúde. A capital superou o patamar de 3 mil mortes confirmadas, somando 3.115 vítimas da covid-19.



Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, tem o segundo maior número de mortes no estado: 217. A cidade da região metropolitana tem 1.293 casos, número inferior ao de Niterói (1.692) e ao de Nova Iguaçu (1.306), cidade que soma o terceiro maior número de mortos, com 152 casos.



Segunda cidade em número de casos de covid-19, Niterói não confirmou nenhuma nova morte no balanço de hoje e continua com 92 vítimas. São Gonçalo, que tem 118 vítimas, passou hoje de mil casos confirmados, com 1.026.



No litoral, Angra dos Reis tem o maior número de casos confirmados, 652, e 28 mortes. Em seguida, vêm Macaé, cm 626 confirmações e 24 mortes, e Campos dos Goytacazes, com 616 infecções confirmadas. Destas, 18 causaram óbitos.