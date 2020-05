Taxa de ocupação de leitos de UTI na Grande São Paulo passa de 91%

A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) na Grande São Paulo chegou hoje (24) a 91,8%. No estado todo, a taxa de ocupação de leitos de UTI é de 75,7%.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, o estado tem 11,9 mil pacientes internados por suspeita ou confirmação de infecção pelo novo coronavírus, sendo 4.661 em UTIs e 7.321 em enfermaria.

Com 118 óbitos registrados nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo chegou hoje (24) a 6.136 mortes provocadas pelo novo coronavírus. A maior parte dos óbitos foi registrada em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 72,9% do total de casos.

Fora desse grupo de idosos, há também alta mortalidade entre pessoas de 50 a 59 anos (892 do total), seguida pelas faixas de 40 a 49 anos (455 óbitos), 30 a 39 anos (242), 20 a 29 anos (53) e 10 a 19 anos (17). Houve ainda a morte de dez crianças com menos de dez anos. Do total de pacientes que morreram pelo novo coronavírus no estado, 4.981 tinham alguma comorbidade.

O total de casos confirmados chegou a 81.161 e foram registrados em 508 dos 645 municípios do estado, comprovando que a doença tem se alastrado rapidamente pelo interior. O total de recuperados soma agora 16.494 pacientes.