Ao menos 41 unidades prisionais de São Paulo têm casos de coronavírus

Um levantamento divulgado pelo Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo (Sifupesp) indica que já há casos confirmados de novo coronavírus entre trabalhadores de pelo menos 41 das 176 unidades prisionais paulistas. De acordo com a entidade, 104 funcionários do sistema prisional já ficaram doentes e sete morreram.

Entre os casos confirmados, 27 foram na Região Metropolitana de São Paulo, assim como duas das mortes. A unidade com maior número de casos é a penitenciária masculina de Tupi Paulista, na região Oeste do estado, com 12 ocorrências da covid-19 entre os funcionários.

Sobre a contaminação entre os detentos, o Sifupesp cita os dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), que indica que ao menos sete presos morreram e 16 foram confirmados com a doença. Há ainda 69 suspeitas de novo coronavírus entre detentos no estado.

O sindicato reclama da falta de condições para reduzir o contágio dentro das unidades prisionais do estado. "Além de equipamentos de proteção individual (EPIs), faltam álcool gel e outros itens de limpeza para prevenção ao contágio, e nas unidades onde há muitas vezes os insumos não são em quantidade suficiente", denuncia a entidade em nota.

A Agência Brasil entrou em contato com a Secretaria Estadual da Administração Penitenciária de São Paulo, mas ainda não obteve resposta.