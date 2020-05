Covid-19: rede de bibliotecas arrecada recursos para famílias carentes

A Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias (RNBC) está fazendo, durante a pandemia de coronavírus, uma campanha de arrecadação de recursos para moradores de regiões periféricas das metrópoles. Os interessados podem doar cestas básicas e itens de higiene diretamente às redes de bibliotecas espalhadas pelo país. Também é possível fazer um depósito na conta-corrente de uma das instituições participantes da rede.

A RNBC é um movimento pela democratização do acesso ao livro e às bibliotecas, tem 119 unidades em 22 municípios brasileiros das regiões Norte, Sul, Nordeste e Sudeste. "Todo o recurso arrecadado será usado para a compra de alimentos, material de higiene, gás e repasse direto, sendo distribuído de acordo com as necessidades de cada comunidade", destacou a rede, em nota.

As doações de cestas básicas e produtos de higiene podem ser feitas em Belém e Ananindeua (PA), São Luiz, Fortaleza, Recife, Olinda (PE), Jaboatão dos Guararapes (PE), Salvador, Belo Horizonte, Sabará (MG), Betim (MG), Nova Iguaçu (RJ), Duque de Caxias (RJ), Paraty (RJ), São Paulo, Guarulhos (SP), Mauá (SP), Porto Alegre, Cachoeirinha (RS), Eldorado do Sul (RS), e Esteio (RS).

Veja aqui os detalhes para fazer doações e depósitos.