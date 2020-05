São Paulo registra 3.709 mortes por coronavírus

Nas últimas 24 horas, 300 pessoas foram internadas por suspeita ou diagnóstico de coronavírus. Com isso já são 9,8 mil pacientes internados em todo o estado de São Paulo, sendo que 3.909 estão em unidades de terapia intensiva (UTI). A taxa de ocupação dos leitos de UTI reservados para atendimento a covid-19 [a doença provocada pelo novo coronavírus] é de 67,9% no estado e de 83,3% na Grande São Paulo.

Até este momento, o estado computa 45.444 casos confirmados de coronavírus. Das 645 cidades paulistas, 412 registraram pelo menos um caso confirmado da doença. Em três casos, os mortos tinham menos de 10 anos. Fatores de risco foram identificados em 2.980 pessoas que faleceram por covid-19, o que corresponde a 80,3% do total.

Entre os mortos, 2.174 são homens. A maior parte dos doentes que morreram por coronavírus tinha 60 anos ou mais, totalizando 73,1% do total.

O estado de São Paulo chegou hoje (10) a 3.709 mortes por coronavírus, com 101 delas registradas nas últimas 24 horas. Desse total, mais de 1,4 mil ocorreram fora da capital, comprovando que o coronavírus está se espalhando por todo o estado.

