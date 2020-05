Estado do Rio tem mais de 100 mortes por covid-19 pelo 3º dia seguido

Pelo terceiro dia consecutivo, o estado do Rio registra mais de 100 mortos em 24 horas vítimas da covid-19. Os dados da Secretaria de Estado de Saúde divulgados (9) apontam 16.929 casos confirmados e 1.653 óbitos pelo novo coronavírus no estado. foram registrados mais 150 óbitos pela doença; 109; e na quarta-feira, o recorde de 189 mortos. De para , houve 1.188 novos casos confirmados de covid-19.

O boletim da secretaria registra ainda 831 óbitos em investigação e 169 descartados. Até o momento, entre os casos confirmados, 10.732 pacientes se recuperaram da doença.

Casos confirmados

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira: a capital fluminense continua liderando os casos da covid-19, com 10.479 ocorrências. Em seguida vêm Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com ( 733), Niterói ( 629), Nova Iguaçu (610), São Gonçalo (453), Volta Redonda (399), São João de Meriti (336), Belford Roxo (293), Itaboraí (285), Mesquita (223), Magé (196), Petrópolis (158), Nilópolis (145) Campos dos Goytacazes (144), Angra dos Reis (118), Maricá (111), Queimados (109), Cabo Frio (108) e Macaé (106). Os outros municípios tiveram menos de 80 casos confirmados de covid-19.

Mortos

Dos 1.653 mortos pela doença no estado, a capital fluminense lidera o número de mortos, com 1.092 óbitos. Em seguida, vêm Duque de Caxias com (104), Nova Iguaçu (63), Niterói (39), São Gonçalo e São João de Meriti (36, cada), Belford Roxo (31) e Mesquita (22). As outras cidades fluminenses tiveram menos de 20 mortos.

Outras informações estão disponíveis no painel de monitoramento de casos no estado do Rio .