Hospital do Maracanã começa a receber hoje paciente graves de covid-19

O Hospital de Campanha do Maracanã, na zona norte do Rio, começa a receber os primeiros pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) infectados pela covid-19 na noite de (9). A unidade, inicialmente, funcionará com capacidade para 170 leitos, 50 deles de unidade de terapia intensiva (UTI). Os outros 230 serão entregues à população ao longo da próxima semana. Ao todo, dos 400 leitos, 160 serão de UTI. Desde a manhã, profissionais de saúde que vão atuar em hospitais de campanha do estado, incluindo o Maracanã, participaram de treinamento, realizado no Maracanãzinho. O hospital vai receber pacientes em estado grave infectados pela covid-19.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) esclarece que internados em unidades das redes municipal, estadual e federal serão transferidos para a do Maracanã por meio o Sistema Estadual de Regulação (Sisreg).

D acordo com o governador Wilson Witzel "desde o início da pandemia, o governo do estado tem trabalhado para aumentar a capacidade da rede estadual para atender a população com dignidade. Os hospitais de campanha serão fundamentais na luta contra a covid-19 e vão ajudar a desafogar o nosso sistema de saúde. É também muito importante contar com o apoio da iniciativa privada".

As equipes médicas que vão trabalhar no Hospital de Campanha do Maracanã contarão com dois equipamentos de tomografia computadorizada e aparelhos de ultrassom, raio-X portátil e hemodiálise. A grande novidade será um computador que permitirá aos pacientes internados conversar por videoconferência com os parentes em casa.

O secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos, informou que "estamos trabalhando há meses para salvar o maior número possível de vidas. E a inauguração deste e dos outros hospitais de campanha ao longo deste mês vai ser muito importante para este objetivo ".