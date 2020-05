Ministério entrega equipamentos para unidades de saúde do Rio

O Ministério da Saúde entregou ao estado do Rio nessa -feira (8), um carregamento de 1,3 milhão de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Eles serão usados pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente do atendimento aos pacientes com o novo coronavírus.

Desse total, 1,18 milhão de EPI vão para a Secretaria Estadual de Saúde, que fará a distribuição aos municípios conforme a necessidade, e 182.030 foram entregues aos seis hospitais federais no Rio administrados pelo Ministério da Saúde. O material será usado para garantir a proteção dos profissionais. A medida faz parte do pacote de ações em apoio aos estados e municípios para fortalecer os serviços.

Durante encontro, ontem (9) à tarde, entre o ministro da Saúde, Nelson Teich, o governador do Rio, Wilson Witzel, e o secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, foram entregues equipamentos destinados às unidades de saúde do Rio e às prefeituras.

Ao todo, o estado está recebendo 1.176 litros de álcool etílico, 1.000 aventais, 1,1 milhão de luvas, 49,8 mil máscaras N95, 14,9 mil máscaras cirúrgicas, 4 mil toucas descartáveis e 12,6 mil protetores faciais. Os hospitais federais receberam 180 litros de álcool etílico, 150 aventais, 170 mil luvas, 7,6 mil máscaras N95, 2,2 mil máscaras cirúrgicas e 1,9 mil protetores faciais.