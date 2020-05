São Sebastião usa drone com câmera térmica para combater coronavírus

A prefeitura de São Sebastião, no litoral paulista, está utilizando um drone para ajudar no enfrentamento à pandemia da covid-19 no município. O equipamento tem uma câmera térmica capaz de detectar a temperatura das pessoas. O drone percorre da costa norte à costa sul, das 9h às 18h, sobrevoando ruas e praias do município.

A ação, que começou no dia 25 de abril, já identificou três pessoas acima da temperatura de 38 graus, um dos possíveis sintomas da covid-9, todas em situação de aglomeração. "Assim que o drone capta a alteração de temperatura, a unidade de saúde mais próxima é acionada e, imediatamente, envia uma equipe que entra em contato com a pessoa detectada pelo equipamento", informou a prefeitura.

Ainda de acordo com o município, caso a pessoa esteja se locomovendo, o controlador do drone a acompanha até a chegada da equipe de saúde.

O drone conta ainda com um alto-falante que alerta a população quanto às formas de prevenção contra o novo coronavírus e sobre a importância de manter o isolamento social neste momento.