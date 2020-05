Ministério da Saúde habilita 116 novos leitos de UTI em quatro estados

O Ministério da Saúde habilitou 116 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto e pediátrico para o atendimento exclusivo de pacientes com covid-19. As portarias com as habilitações em quatro estados foram publicadas hoje (8) no Diário Oficial da União.

Foram beneficiados os estados do Amapá (22 leitos), Mato Grosso do Sul (10 leitos), Rio de Janeiro (42 leitos) e Tocantins (42 leitos).

De acordo com a pasta, no total, mais de 3,3 mil leitos de UTI para pacientes com covid-19 em estado grave já foram habilitados em 24 estados e no Distrito Federal. Cada um desses leitos receberá diária de R$ 1,6 mil para custeio, que é o dobro do valor normal de uma diária (R$ 800).

O repasse de recursos em dobro para custear estas internações está garantido, segundo o ministério, pelo prazo de 90 dias, podendo ser estendido enquanto durar a situação de emergência em saúde pública em razão da pandemia do novo coronavírus. O valor total investido já passa de R$ 470 milhões.