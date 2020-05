Uso de máscaras passa a ser obrigatório em transportes no Rio

Passageiros e trabalhadores de ônibus intermunicipais, trens, metrô e barcas terão que usar máscaras no interior dos veículos a partir de (8), no estado do Rio . A decisão foi tomada pelo governador fluminense, Wilson Witzel, e publicada em decreto na última -feira (6).

O objetivo é evitar a disseminação do novo coronavírus, que provoca a pandemia de covid-19. A doença já provocou 1.394 mortes em todo o estado. Mais de 14 mil casos foram confirmados.

Na cidade do Rio de Janeiro, o uso de máscaras em transportes públicos e dentro de estabelecimentos comerciais já era obrigatório desde o dia .