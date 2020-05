Estado do Rio registra 189 mortes por coronavírus em 24 horas

O Rio de Janeiro registrou 189 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados divulgados (7) pela Secretaria de Saúde mostram que o estado soma 1.394 mortes pela doença e 14.156 casos confirmados, 861 a mais desde o boletim de (6). Há ainda 570 óbitos em investigação e 161 foram descartados. Entre os casos confirmados, 8.300 pacientes se recuperaram da covid-19.

Das 1.394 mortes por Covid-19 no estado do Rio, a capital tem 919. Duque de Caxias é o segundo município com mais vítimas: 93.

Em seguida, estão Nova Iguaçu (56); Niterói (35); São Gonçalo (34); São João de Meriti (25); Belford Roxo (21); Mesquita (18); Volta Redonda (16); Itaboraí e Macaé, com 14 mortes, cada; Maricá (13); Petrópolis (12); Magé e Nilópolis (9 cada); Itaguaí (8); Nova Friburgo, Rio das Ostras e Teresópolis (7 cada) Tanguá (6); Cabo Frio e Queimados (5 cada); Iguaba Grande, Resende, Rio Bonitoe Saquarema (4 cada); Angra dos Reis, Barra do Piraí, Campos dos Goytacazes, Guapimirim, Paracambi e São Pedro da Aldeia (3 cada); Araruama, Bom Jardim, Casimiro de Abreu, Japeri, Mangaratiba e Sapucaia (2 cada); Arraial do Cabo,Barra Mansa,Bom Jesus de Itabapoana, Cachoeira de Macacu, Itaocara, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paraty, Santo Antônio de Pádua, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, Silva Jardim, Três Rios, Valença e Vassouras, com um óbito cada.

A cidade do Rio tem também o maior número de casos confirmados da doença: 9.051. Copacabana é o bairro com mais registros da doença, 386, seguido pela Barra da Tijuca, que tem 348, e Campo Grande, que começou um lockdown (confinamento).em algumas áreas, e apresenta 269 casos. A Tijuca registra 237 casos e Botafogo, 200.

Depois da capital, aparecem os municípios de Duque de Caxias (567); Niterói (524); Nova Iguaçu (494); São Gonçalo (374); Volta Redonda (372); São João de Meriti (267); Itaboraí (258); Belford Roxo (227); Mesquita (197); Magé (142); Nilópolis (115) e Petrópolis (114); Maricá (98); Campos dos Goytacazes (78); Queimados (76); Angra dos Reis e Teresópolis (68 cada); Nova Friburgo (65); Cabo Frio (64); Itaguaí (57); Paracambi (56); Macaé (53); Barra Mansa e Rio das Ostras (49 cada); Saquarema (45); Araruama (43); Japeri (39); Rio Bonito e Três Rios (30 cada): Resende e São Pedro da Aldeia (28 cada); Cachoeiras de Macacu e Casimiro de Abreu (27 cada); Barra do Piraí (23); Iguaba Grande (22); Guapimirim, São João da Barra, Sapucaia e Tanguá (19 cada); Armação de Búzios, Pinheiral e Seropédica (16 cada); Mangaratiba e Valença (15 cada); Bom Jesus de Itabapoana e Paraíba do Sul (13 cada); e São Francisco de Itabapoana, com 11 casos.

Paraty registra 10 casos; Arraial do Cabo, Bom Jardim e Miguel Pereira, 9,cada; Silva Jardim, 8; Vassouras, 7; Carapebus e Mendes, 6;, Itaocara, Paty do Alferes, Piraí, Quissamã e São Fidélis, 5 cada; Itatiaia, Rio das Flores, Santo Antônio de Pádua e Sumidouro, 4 cada; Aperibé,, Itaperuna, Porto Real, Quatis e São José de Ubá, 3 cada; Conceição de Macabu, Cordeiro, Miracema, Porciúncula, São José do Vale do Rio Preto e São Sebastião do Alto, 2 cada. Com um caso cada, aparecem os municípios de Cantagalo, Carmo, Engenheiro Paulo de Frontin, Italva e Santa Maria Madalena.