Rio reúne cientistas para discutir resposta à pandemia

Uma comissão de especialistas em diversas áreas da ciência foi criada para prestar consultoria a ações do governo do Rio de Janeiro no contexto da pandemia de coronavírus. Em decreto publicado hoje (6) no Diário Oficial do estado, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) e a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro (Faperj) instituíram o grupo, chamado Comissão RJ Ciência no Combate à covid-19.



Os pesquisadores - das áreas de medicina, epidemiologia, virologia, biotecnologia, inteligência artificial e economia - devem ajudar na busca de soluções para questões de curto e longo prazo.



A comissão será presidida pelo presidente da Faperj, Jerson Lima, que é professor titular do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo De Meis, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e contará com representantes da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação.



Entre os pesquisadores convidados está o virologista Amilcar Tanuri (UFRJ), o ex-presidente do Banco Central e economista Armínio Fraga Neto, a médica e bióloga molecular Patrícia Bozza (Fundação Oswaldo Cruz) e a pneumologista Margareth Dalcomo, também da Fiocruz.



Os pesquisadores vão se debruçar sobre questões como a adesão ao isolamento social, a subnotificação da covid-19 e a avaliação das possibilidades de retorno à normalidade no futuro.



Uma das primeiras ações será a elaboração de um formulário eletrônico para avaliar a subnotificação de casos no estado, informação importante para o planejamento das medidas de prevenção e dos recursos do sistema de saúde.



Veja a lista completa de cientistas da comissão:



- Jerson Lima Silva - Presidente (Faperj, UFRJ, ANM, ABC)



- Leonardo Rodrigues, secretário de Ciência, Tecnologia e inovação (SECTI),



- Maria Isabel de Castro de Souza (SECTI, Uerj)



- Amilcar Tanuri (UFRJ, ABC)



- Armínio Fraga Neto (Gávea Investimentos)



- Daniel Tabak (ANM)



- Paulo Niemeyer (IECPN e ANM)



- Marcos Freire (Fiocruz-Biomanguinhos)



- Patricia Bozza (Fiocruz)



- Margareth Dalcomo (Fiocruz)



- Roberto Medronho (IESC-UFRJ)



- Marcelo Gattass (PUC, Tecgraf-Embrapii - inteligência artificial)



- Edson Watanabe (Coppe, UFRJ)



- Bruno Leonardo Barth Sobral (Faculdade de Ciências Econômicas, Uerj)



- Carlos Frederico Leão Rocha (Vice-Reitor UFRJ, Economia)



- Vitor Ferreira (UFF, ABC, Faperj)



- Eliete Bouskela (Uerj, ABC e DC Faperj)



- Mauricio Guedes (DT Faperj)