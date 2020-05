Governo registra 487 casos da covid-19 em servidores federais

O ministério esclareceu que a coleta de dados, no âmbito do Poder Executivo Federal Civil, é feita por meio de uma ferramenta online disponibilizada aos órgãos e entidades da administração pública federal. E que a gestão dessas informações está sendo realizada de forma descentralizada.

Excetuando-se o Ifes, mais da metade (52%) das unidades administrativas de gestão de pessoas encaminharam os dados à Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP) do Ministério da Economia referentes à semana de 27 de abril a 1º de maio. Esta parcela abrange 167.430 servidores ativos. Sem considerar as Ifes, esse montante representa 60,4% dos servidores públicos federais.

Os casos confirmados da covid-19 registrados no sistema aumentaram de 317 para 487 de uma semana para outra. Esses números não incluem as instituições federais de Ensino Superior, que têm dados divulgados pelo Ministério da Educação.

O Ministério da Economia informou hoje (6) que 51% dos servidores federais civis estão em trabalho remoto e há 487 casos confirmados da covid-19. As informações foram coletadas na semana de 27 de abril a 1º de maio.

