Rio: Crivella poderá determinar bloqueio parcial de ruas na zona oeste

"O material doado será de grande valia nas ações de enfrentamento da pandemia, auxiliando na proteção de nossos cidadãos. A união da comunidade internacional é de fundamental importância para responder aos desafios econômicos e de saúde trazidos pelo novo coronavírus. Agradecemos o apoio dos chineses", afirmou Crivella, ao lado do cônsul-geral da China, Li Yang, e dos representantes da comunidade chinesa no Rio, Yin Xiancong e Yin Dilei.

O prefeito deu as declarações após receber a doação de 150 mil máscaras não cirúrgicas descartáveis da comunidade chinesa que vive na cidade. Os equipamentos de proteção facial serão distribuídos à população para conter a propagação do novo coronavírus. O uso de máscaras é obrigatório nas ruas e estabelecimentos da capital fluminense.

Crivella reiterou que é fundamental a colaboração das pessoas no combate à covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, evitando aglomerações. Ele lembrou que a zona oeste está registrando o maior número de casos de doença.

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, disse hoje (6) que poderá determinar, a qualquer momento, o bloqueio parcial de vias e do comércio em Bangu, Campo Grande e Santa Cruz, bairros da zona oeste que têm registrado índices elevados de concentração de pessoas nas ruas.

