Cidade de São Paulo registra 52% de isolamento social

O índice de isolamento social na capital paulista foi de 52%, no último sábado (2), de acordo com informações da prefeitura. O percentual é obtido com base em dados de deslocamento dos habitantes, captados pelas operadoras de telefonia móvel Claro, Vivo, Oi e Tim. Os registros são lançados no Sistema de Monitoramento Inteligente (Simi-SP), do governo de São Paulo.

Em nota, a prefeitura destaca que o respeito ao isolamento social é fundamental para conter o avanço do novo coronavírus e evitar a sobrecarga da rede de saúde. Na última quinta-feira (30), o órgão informou que poderia endurecer a quarentena, devido à baixa adesão de população quanto ao isolamento. Uma das primeiras providências, em vigor a partir desta segunda-feira, é o bloqueio de avenidas, que tem por objetivo desestimular as pessoas a saírem de casa.

No comunicado, a prefeitura também ressalta que as medidas de restrição seguem orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de especialistas na área de saúde que compõem o Centro de Contingência do coronavírus de São Paulo.

"Conforme projeção do Instituto Butantan, centro de pesquisas biomédicas vinculado à Secretaria de Estado da Saúde, a quarentena pode evitar 166 mil óbitos em todo o estado de São Paulo, além de 630 mil hospitalizações e 168 mil internações em UTIs", complementa.

Até ontem, 19.897 pessoas haviam testado positivo para covid-19, na capital. O boletim da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo indica, ainda, um total de 1.681 óbitos resultantes da doença e 78.161 casos suspeitos.