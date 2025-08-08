Sábado, 06 de Setembro de 2025
Morte de Arlindo Cruz: Uma Homenagem ao Legado de um Ícone do Samba

Arlindo Cruz, ícone do samba, falece aos 66 anos no Rio de Janeiro; confira sua trajetória e principais sucessos

Por: AlvoNotícias Fonte: ALVONOTICIAS
08/08/2025 às 14h19
O cantor e compositor Arlindo Cruz, um dos maiores ícones do samba brasileiro, morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos, no Rio de Janeiro. Conhecido por sucessos como Meu Lugar e O Show Tem Que Continuar, o artista deixa um legado de mais de 550 músicas gravadas e uma trajetória marcada pelo talento, pela alegria e pela resistência cultural. O comunicado oficial foi feito por sua esposa, Babi Cruz.

Compositor e instrumentista talentoso, Arlindo começou sua carreira em rodas de samba no Cacique de Ramos e ganhou destaque como integrante do grupo Fundo de Quintal, onde permaneceu por 12 anos. Após esse período, seguiu com uma bem-sucedida carreira solo a partir dos anos 1990, lançando álbuns como MTV ao Vivo: Arlindo Cruz (2009) que vendeu mais de cem mil cópias.

Ao longo de sua trajetória, compôs e teve mais de 550 músicas gravadas por diversos artistas, com clássicos como Meu Lugar, Bagaço de Laranja e O Show Tem Que Continuar, interpretados por nomes como Beth Carvalho e Zeca Pagodinho.

O artista enfrentava sérios problemas de saúde desde 2017, quando sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico. Desde então, passou por diversas internações devido a complicações como pneumonia e infecções, e vivia sob cuidados médicos intensivos.

Arlindo Cruz deixa um legado indelével no samba brasileiro, como compositor, artista solo e figura fundamental no carnaval carioca, tendo elaborado sambas-enredo para escolas como Império Serrano, Acadêmicos do Grande Rio, Vila Isabel e outras.

 

ROLIM NET FIBRA
