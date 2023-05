Ator de 'Thor', Ray Stevenson morre aos 58 anos

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Tendo participado de sucessos no cinema como "Romeu + Julieta" e "O Justiceiro: Zona de Guerra", o último trabalho de Stevenson poderá ser conferido em um caminho oposto: na TV, ele estará em "Ahsoka", série do universo de "Star Wars" que tem estreia prevista para agosto deste ano, no streaming.

Stevenson havia sido hospitalizado na Ilha de Ischia, na Itália, durante as filmagens do filme "Cassino on Ischia", do diretor Frank Ciota, segundo noticiou a imprensa italiana. Outras informações sobre a morte do ator não foram divulgadas.

Além do vilão Volstagg em três filmes da franquia de " Thor ", Ray também encarnou o terrível governante Scott Buxton no sucesso indiano " RRR ". Ele começou sua carreia no teatro, e nasceu em Lisburn, na Irlanda do Norte.

Notícia triste no mundo das artes: o ator Ray Stevenson morreu aos 58 anos no último domingo, 21/5, a poucos dias de fazer aniversário (no dia 25), e deixou uma legião de fãs saudosos por seus trabalhos nas telonas. A informação foi confirmada pelo representante Nicki Fioravante ao jornal "The Hollywood Reporter ".

Bahia Há 6 meses Em Cultura Governo do Estado promove ações de representatividade do Afropunk Bahia Em sua segunda edição na capital baiana, o evento conta com dois palcos e uma programação com mais de 30 shows de artistas nacionais e internaciona...

Goiás Há 6 meses Em Cultura Abertura do Natal do Bem no Oscar Niemeyer será na terça (29) Governador Ronaldo Caiado e primeira-dama Gracinha Caiado farão a abertura da celebração na terça-feira (29/11). Além de espetáculos gratuitos de dança e música, nova edição de um dos maiores eventos natalinos do país contará com Vila de Natal e Parada Na

Paraná Há 6 meses Em Cultura Sem fechar para o público, Museu Paranaense fará primeira reforma estrutural em 20 anos Segundo o cronograma, as obras devem durar entre quatro e seis meses e não acarretarão em nenhum momento o fechamento do museu ao público ou maior...