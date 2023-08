Alvorada do Oeste - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE COOPERADOS DA COMPROSEB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Data: 24 de agosto de 2023

COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRA BOA LTDA - COMPROSEB.

CNPJ nº 63.765.630/0001-77

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor – Presidente, conforme previsto no artigo 14 do Estatuto Social da Cooperativa Mista de Produção e Serviços de Terra Boa Ltda. – COMPROSEB, no que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os COOPERADOS, que nesta data são 54 (cinquenta e quatro), para reunirem–se em assembleia ordinária, a realizar–se no Pátio da Escola Monteiro Lobato - Distrito de Terra Boa, no dia 09 de setembro de 2023, às 08h:30 min, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, em primeira convocação; com a presença de metade mais um dos cooperados, em segunda convocação as 09h:30m, com a presença de 1/3 (um terço) não podendo este número ser inferior a 10 (dez) Cooperados; às 11h:30m, em terceira e ultima convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

1) Eleições e posse da nova diretoria

2) Renovação de membros do conselho fiscal

3) Relatório Safra 2023

4) Prestação de contas

5) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Destacamos que é essencial a presença de todos os cooperados.

Terra Boa – Distrito de Alvorada do Oeste – RO, 24 de agosto de 2023.

GILBERTO JOSE SCHWANZ

Diretor Presidente