Tecnologia permite cirurgia minimamente invasiva no cérebro

A neuronavegação é um sistema eletrônico de localização precisa de estruturas intracranianas. Com a técnica, é possível localizar qualquer lesão dentro da cabeça de uma pessoa, permitindo assim o emprego de cirurgias minimamente invasivas.

Para o procedimento, é realizado um exame de imagem, tomografia computadorizada ou ressonância magnética, com cortes milimétricos. As imagens geradas são manejadas por um computador, ligado a um sistema de câmeras, para reconstruir a cabeça do paciente em 3D.

“Durante a cirurgia, há uma pinça acoplada disponível para o médico, de maneira que, ao manipulá-la, o computador aponta exatamente o local em que se está na TC ou RM do paciente, permitindo planejar toda a via de acesso ao alvo com exatidão”, explica o Dr. Felipe Saad, neurocirurgião do Hospital Albert Sabin (HAS).

A técnica de neuronavegação é recomendada para o tratamento de tumores em áreas nobres do cérebro, onde há dificuldade de localização. Outra vantagem é a exigência de uma incisão menor e a minimização de danos à parte sadia ao redor de uma lesão.

“Os riscos do procedimento são praticamente nulos e a recuperação é muito mais rápida quando tal tecnologia é empregada, além do aumento da chance de ressecções completas dos tumores”, diz o médico do HAS.

O Hospital Albert Sabin, referência na zona oeste de São Paulo, conta com toda a estrutura para a realização da neuronavegação, que vai desde os mais modernos aparelhos, até equipes médicas e de apoio extremamente capacitadas e treinadas na utilização desse inovador recurso.

HOSPITAL ALBERT SABIN:

Com a missão de promover a saúde, buscando a excelência dos processos assistenciais, melhoria contínua e eficiência operacional há mais de 50 anos, o Hospital Albert Sabin (HAS), está revitalizado, modernizado e se posiciona como principal polo de saúde da Lapa e região.

Humanização, cuidado, atenção e respeito são os valores que orientam todas as atividades da equipe e do centro médico, colocando à disposição dos pacientes equipamentos de última geração, que garantem mais segurança e altos índices de sucesso em cirurgias e tratamentos.

Os serviços oferecidos à população, sempre com alto grau de qualidade, são os mais completos e diversos, como o Pronto Atendimento 24 horas, Unidade Coronariana (UCO), Centro Cirúrgico e internações de urgência e eletivas.

O HAS oferece atendimento com total segurança e cuidado nas mais diversas especialidades, como Arritmologia, Bucomaxilo, Cardiologia, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Clínica Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Fisioterapia, Gastroenterologia, Ginecologia, Hematologia, Infectologia, Neurocirurgia, Neurologia, Nutrologia, Oftalmologia, Oncologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Proctologia, Psiquiatria, Urologia e Vascular.

O Hospital Albert Sabin também realiza exames laboratoriais, de imagens e cardiológicos, serviços de diagnose e terapia com o que há de mais moderno em termos de equipamentos e com qualidade profissional incomparável. Dentre esses serviços encontram-se a Anatomia Patológica, Broncoscopia, Colonoscopia, Doppler Transcraniano, Ecocardiograma, Ecodoppler, Eletrocardiograma, Endoscopia Digestiva Alta, Hemodinâmica, Prova de Função Pulmonar, Quimioterapia, Radiologia em Geral, Tomografia Computadorizada/ Angiotomografia, Ultrassonografia e Ressonância Magnética/Angioressonância.

O hospital e seus profissionais atuam com protocolos de segurança e certificações internacionais para garantir processos seguros aos seus pacientes, acompanhantes e equipes.

HAS: A sua vida tem o nosso cuidado!

