Primeira formatura no sistema prisional de Rondônia é realizada em Alvorada do Oeste

Na última sexta-feira, dia 16, ocorreu um evento histórico no Centro de Ressocialização Yohan Flávio Vassoler, localizado em Alvorada do Oeste, Região Central de Rondônia. Pela primeira vez, uma formatura foi realizada dentro de um sistema prisional no estado, marco importante na trajetória de 12 detentos que concluíram o ensino médio através do CEEJA Euclides da Cunha.

A colação de grau foi coordenada por Cristiane Dal Moro, responsável também por organizar o evento em parceria com o Tribunal de Justiça de Alvorada do Oeste, Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) e Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS). Para garantir a segurança durante a cerimônia, foi montado um sistema especial, com a presença do Grupo de Ações Penitenciárias Especiais (GAPE) e dos Policiais Penais.

Dessa forma, as autoridades e familiares dos formandos puderam participar da solenidade, que contou com a presença de diversas personalidades. Entre elas, destacaram-se a representante do Ministério Público, Senhora Márcia Aparecida Ribeiro; a Secretária Adjunta de Estado da Justiça, Helanne Cristina Magalhães Carvalho; a Diretora de Políticas Penais, Larissa Iúri Mendonça Guedes; a Vice-presidente da OAB-RO Subseção de Alvorada do Oeste, Dra. Camila Felici; a Diretora do CEEJA Euclides da Cunha, Rosangela Sebben; a Coordenadora Regional de Educação da CRE de Ji-Paraná, Rosângela Marum; o Diretor Regional da Polícia Penal, Franciole Soares Ferreira; e o Diretor de Estabelecimento Penal, Edvaldo da Graça.

Os formandos, com idades entre 22 e 46 anos, foram beneficiados com a remissão da pena, conforme previsto na Lei 12.433, de 2011. Essa legislação permite a redução de um dia de pena a cada 12 horas de estudo, oferecendo a oportunidade de transformação e ressocialização por meio da educação.

Durante seu discurso, Cristiane Dal Moro expressou sua felicidade e gratidão pelo momento, destacando a importância desse feito incomum de realizar uma cerimônia de formação dentro de um ambiente prisional. Ela enfatizou que a educação desempenha um papel fundamental na ressocialização e humanização da pena.

Essa formação pioneira representa um passo significativo no caminho da reintegração social dos detentos e reforça a importância de investir na educação como ferramenta de transformação e oportunidade. A partir dessa conquista, a esperança é que mais pessoas privadas de liberdade tenham acesso à educação e possam trilhar novos caminhos em suas vidas, construindo um futuro promissor.