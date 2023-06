MEC abre as inscrições do Sisu para o 2º semestre

stão abertas as inscrições para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), referente ao segundo semestre de 2023. Os interessados devem se inscrever pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior?—?Sisu, a partir desta segunda-feira, 19 de junho, até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 22 do mesmo mês. Para essa edição do processo seletivo, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizou 51.277 vagas, em 1.666 cursos de graduação, de 65 instituições de educação superior, que assinaram o Termo de Adesão (TA).

Os candidatos que desejarem consultar as ofertas de vagas para o Sisu podem pesquisar por curso, instituição e vagas, a partir do Portal Único de Acesso. O Edital nº 7/2023 detalha o cronograma e demais procedimentos da segunda edição de 2023 do Sisu. ATENÇÃO! Para participar do processo seletivo do?Sisu 2023/2, é necessário que o candidato: tenha participado da edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem);

tenha tirado nota acima de zero na prova de redação, conforme previsto na?Portaria MEC nº 391/2002; e não tenha participado do Enem 2022?na condição de?treineiro – candidato que não concluiu o ensino médio e?participa do exame para fins de autoavaliação.? Inscrição?–?para se inscrever, o participante precisa ter o cadastro?no Login Único do governo federal e criar uma conta no gov.br. Caso já tenha o cadastro, basta?que?o interessado?realize?o?login?com o?Cadastro de Pessoa Física?(CPF)?e?a?senha.?As inscrições?para o?Sisu?são gratuitas e devem ser efetuadas,?exclusivamente, pela internet, no Portal Acesso Único.?

O candidato pode se inscrever para o processo seletivo do?Sisu?em até duas opções de vaga em instituição de educação superior participante da seleção unificada. É necessário que, no momento da inscrição, o interessado identifique por ordem de preferência as vagas optadas, com indicação de local de oferta, curso e turno.?Também é necessário informar a modalidade de concorrência, conforme previsto no edital.??

Durante o período de inscrição, o?candidato?poderá alterar as suas opções, bem como efetuar o seu cancelamento, devendo inclusive se certificar das opções escolhidas até o término do prazo de inscrição.?A?classificação no processo seletivo do?Sisu?será realizada com base na última alteração efetuada?e confirmada?no sistema.?

Resultado?–?o MEC divulgará o resultado?da inscrição no?processo seletivo do?Sisu 2023/2 no dia 27?de junho,?pelo Portal?Acesso?Único. O candidato também pode conferir o resultado direto nas instituições?de educação superior em que se inscreveu.??

Confira, abaixo, o cronograma completo: