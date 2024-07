Energisa oferece curso gratuito de formação de eletricistas de redes de distribuição em São Francisco do Guaporé

‌A Energisa Rondônia vai oferecer, em parceria com a GCC, o curso gratuito de formação de eletricistas de redes de distribuição no município de São Francisco do Guaporé. As inscrições para o curso devem ser realizadas exclusivamente on-line, pelo link : https://grupoenergisa.gupy.io/ jobs/5313471 , até o dia 15 de julho

Para participar do curso de formação, é necessário ter mais de 18 anos e ter concluído o ensino médio, além de ter CNH categoria B. O curso, com duração de quatro meses, é ministrado de segunda a sexta-feira, no período noturno, para que trabalhadores e estudantes consigam conciliar suas atividades com a formação. As aulas práticas são realizadas nos finais de semana, após a finalização das aulas teóricas.

“A Energisa Rondônia tem um compromisso com o desenvolvimento profissional da população local e o fortalecimento da mão de obra qualificada no Estado. Por isso, temos oferecido esse curso de formação em diversos municípios de Rondônia neste ano”, explica a BP de Recursos Humanos da Energisa Rondônia, Sabrina Amorim.

