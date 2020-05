Rio ultrapassa 10 mil casos e 900 mortes confirmados de covid-19

O estado do Rio de Janeiro ultrapassou hoje a marca de 10 mil casos confirmados e 900 mortes de covid-19. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, foram registrados hoje (1º) mais 713 casos e 67 óbitos pela doença.

Com os novos registros, o estado soma 10.166 casos e 921 óbitos desde o início da pandemia no estado. Há ainda 311 mortes em investigação.

A cidade do Rio concentra 6.189 casos e 574 mortes. Em seguida, aparece Duque de Caxias (com 437 casos e 81 mortes). Em Niterói, foram registrados 406 casos e 26 mortes. Já Nova Iguaçu tem menos casos (403) e mais mortes (38) do que Niterói. São Gonçalo registra 279 casos e 22 mortes.

Fora da região metropolitana, Volta Redonda lidera o ranking, com 271 casos e 11 mortes.