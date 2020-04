Médico Alerta: Quem tem mais de 50 anos, Faça Isso Em Casa para ter mais Energia!

“Nunca vi uma situação tão ruim”, diz o Dr. Rafael Freitas, médico e um dos mais renomados imunologistas do mundo - referindo-se a diminuição da imunidade e aumento da fadiga entre os brasileiros com mais de 50 anos.

E esses problemas de baixa imunidade e falta de energia, Dr. Rafael enfatiza, são muito mais perigosos do que a maioria das pessoas imagina.

“Veja bem, a energia não é apenas algo que faz você se sentir alerta. O que você sente como "energia" ... é na verdade uma substância química em seu corpo chamada ATP. Ela alimenta todos os seus órgãos e sistemas - e mantém você saudável”.

E quando o seu ATP diminui, diz o Dr. Rafael, os problemas de saúde aumentam - como ganho de peso, imunidade baixa, envelhecimento acelerado e muito mais.

Em um esforço para conter a epidemia, ele agora lança uma apresentação inovadora de restauração de energia em casa para o público - que pode ser usado para combater a fadiga, a lentidão e a confusão cerebral em qualquer idade.

Ao longo de sua carreira, Dr. Rafael tornou-se uma espécie de herói folclórico para pessoas fatigadas com mais de 50 anos, tendo ajudado milhares de pessoas a se sentirem mais jovens do que jamais se sentiram em anos.

No entanto, sua nova apresentação enfrenta resistência da medicina tradicional... ele traz polêmica ao dizer que existem alimentos chamados de "saudáveis", mas que na verdade são tóxicos e que precisam ser eliminados da dieta imediatamente.

Ensina ainda, uma técnica comprovada de aumento de energia, qualquer um pode fazer facilmente em casa em questão de minutos.

Para pessoas como Jorge Mateus - um homem de 56 anos que decidiu experimentar o protocolo de aumento de energia do Dr. Rafael depois de tentar completar um projeto de reparo residencial - o efeito foi quase imediato.

“Comecei este regime, e já percebi que tenho muita energia para executar o meu trabalho. Trabalho e viajo muito, minha rotina é dura até para um jovem de 30 anos, quem dirá pra minha idade. Eu estou animado porque me sinto muito melhor, com mais foco e com mais disposição.” escreveu ele.

Desde o seu lançamento, a caixa de entrada do Dr. Rafael foi inundada com histórias de pessoas com mais de 50 anos que estão com energia para fazer coisas que não faziam há anos - como projetos domésticos, longas caminhadas, brincar com netos, subir e descer escadas com facilidade, ou simplesmente ser capaz de se concentrar melhor.

Dr. Rafael Freitas

Médico premiado e pesquisador de nutrição No entanto, ele adverte que o corpo de todos é diferente, e os resultados individuais de seu programa podem variar: “Não consigo falar de cada cidadão específico e não sei exatamente como serão seus resultados. O que posso garantir é que esse protocolo simples de estímulo à energia funcionou maravilhas para milhares de pessoas. Então, eu recomendo fortemente que experimente e veja como você se sente.”

No momento desta publicação, o relatório de aumento de energia do Dr. Rafael já recebeu milhares de visualizações. Você pode assistir a apresentação dele, experimentar seu inovador protocolo de energia e tirar suas próprias conclusões, clicando abaixo:

Assista a apresentação aqui:

Assista ao vídeo

Muitas pessoas acham que o ovo é o culpado, e desde então sempre foi taxado como um dos "ladrões de energia". Mas não é bem assim, ao assistir ao vídeo acima você saberá mais sobre um importante micro nutriente presente na banana por exemplo, abundante em nossas dietas, que atua como antioxidante e pode te proteger contra algumas condições comuns de saúde, e possivelmente gerar alguns efeitos benéficos contra o envelhecimento.

Veja aqui...