Máximo, informou sobre o atual quadro de casos suspeitos. Até o presente momento, dois casos foram confirmados , no município de Porto Velho . Um rapaz de 35 anos e outro de 45 anos. Ao total, em todo estado, são 123 casos suspeitos.

Na tarde deste sábado (21), o Secretário de Estado da Saúde , Fernando Máximo, realizou uma coletiva de imprensa para trazer as últimas informações sobre o caso de coronavírus - COVID19 em Rondônia.

