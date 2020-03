O Governador do Estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, convocou mais de 300 pessoas aprovadas no concurso de 2017 da Secretaria Estadual de Saúde (SESAU).

A convocação são para diversas áreas e saiu na noite desta sexta-feira, (20/03), no diário oficial . Com isso o governador fortalece os atendimentos nas unidades hospitalares no combate ao Coronavírus.

Confira convocação publicada no Diário Oficial:

CLIQUE NESTE TEXTO PARA ABRIR A PUBLICAÇÃO