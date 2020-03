Avanço da Covid-19 Brasil chega a 1 mil casos de coronavírus e 12 mortos; veja números por estados

Em Goiás, o número de pessoas com coronavírus subiu de 15 para 18 , de acordo com boletim da Secretaria Estadual de Saúde.

No Rio Grande do Norte, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou 5 novos casos . Ao todo, o Estado tem 6 casos confirmados.

Casos confirmados do novo coronavírus no Brasil

Abaixo, veja a evolução do número de casos confirmados do coronavírus no Brasil ao longo dos dias.