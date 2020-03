Paciente com coronavírus deu palestra para mais de 100 pessoas em Ji-Paraná, diz prefeito

O primeiro caso positivo para o novo coronavírus em Rondônia foi anunciado na noite de quinta-feira (19) pela Secretaria Municipal de Saúde. O paciente é morador de São Paulo e esteve em viagem a trabalho no município. Após sentir os sintomas, ele contratou uma equipe médica particular, que fez o exame para Covid-19.

A data do encontro não foi divulgada, mas Marcito informou que a equipe de Saúde está tentando localizar os participantes da palestra.

Ainda conforme a prefeitura, o paciente com Covid-19 também circulou pelo Feirão do Produtor e em lojas de Ji-Paraná, mas só depois adoeceu e precisou de atendimento médico.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, amostras do paciente foram coletadas na cidade e encaminhadas para análise em laboratório da rede de saúde privada. Depois da coleta, o paciente infectado fretou voo particular e retornou para São Paulo, onde permanece em observação médica e isolamento.