Sintomas do coronavírus - Quando se preocupar?

Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que os sintomas mais comuns do novo coronavírus (Sars-Cov-2) são: febre, tosse e dificuldade de respirar. De acordo com a entidade, alguns pacientes podem ter dores, congestão nasal, coriza, dor de garganta ou diarreia. Esses sintomas, geralmente, são leves e evoluem gradualmente.

O G1 conversou com alguns especialistas para entender o que esses sintomas podem indicar.

Segundo o médico Jean Gorinchteyn, infectologista do Instituto Emílio Ribas, a febre é a elevação da temperatura do corpo – normalmente, ela fica acima de 37,8º. Mas há outros fatores que também determinam o estado febril (veja abaixo).

O guia indica que, no momento da avaliação da temperatura de uma pessoa, os seguintes fatores devem ser observados e considerados:

Segundo o CFF, a queixa de febre por um tempo superior a três dias e a recorrência de episódios febris – em um período maior de 6 meses – são situações de alerta para o encaminhamento do paciente ao médico.

O infectologista Jean Gorinchteyn, do Emílio Ribas, recomenda que a pessoa procure um médico caso a febre não melhore mesmo após o uso de medicações analgésicas.

Segundo a OMS, o uso de medicamento pode ser acompanhado de algumas ações para ajudar a baixar a temperatura do corpo e a reduzir o desconforto decorrente da febre.

Já a CFF recomenda, além do uso de medicamento, as seguintes ações:

A CFF afirma diz que não se deve usar gelo em pontos específicos do corpo – como axilas, virilha e pescoço – ou aplicar álcool. Tais ações podem resultar em eventos adversos graves.

A entidade pontua ainda que se trata de mito a ideia de quefazer com que o paciente sue ajuda a melhorar a febre.

Segundo Cássio Ibiapina, pneumologista e professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a febre é um sintoma que deve ter maior atenção nas crianças até seis anos e nos idosos.

Ângela Rocha, chefe do setor de infectologia pediátrica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz da Universidade de Pernambuco, afirma que a temperatura acima de 38,5 é sempre é muito alta, mas que o principal fator é ser persistente. "Os pais vão perceber uma queda no estado geral da criança, acompanhada de recusa alimentar e da ingestão de líquidos."