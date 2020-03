Como lavar as mãos corretamente para se prevenir do Coronavírus

O Instituto Butantan orienta a forma correta de lavar as mãos

Uma das formas de prevenção contra vírus e bactérias, inclusive o Coronavírus 2019 (SARS-CoV-2), é lavar as mãos corretamente. Acompanhe no vídeo o passo a passo de uma higienização correta das mãos. Uma medida simples, mas que pode nos proteger de várias doenças infecciosas.

“Temos períodos do ano com maior aparecimento de determinada doença. Os coronavírus sempre foram muito mais atuantes no inverno. Pergunta-se muito o porquê disso, que está relacionado à temperatura. O inverno tem um ponto: os ambientes fechados, sem a circulação de ar, que dão ao vírus mais chances de entrar em contato com outra pessoa”, explica a diretora do Laboratório de Virologia do Instituto Butantan, Viviane Botosso, ao Canal Butantan, no YouTube. Veja também a orientação sobre uso de máscaras.