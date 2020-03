Que tal ajudar a divulgar os cuidados com o Coronavírus?

Em parceria com o WhatsApp, o Ministério da Saúde lançou, nesta quinta-feira (12), um pacote de figurinhas com informações sobre como se prevenir do Coronavírus (Sars-Cov-2), causador da doença Covid-19. No total, são 11 stickers com dicas como não compartilhar utensílios, lavar bem as mãos, higienizar objetos e evitar tocar o rosto para impedir a transmissão do novo vírus. O pacote de figurinhas sobre Coronavírus pode ser baixado em celulares Android e iPhone (iOS) por meio do aplicativo Sticker.ly.