Cantor Di Ferrero confirma estar com Coronavirus

Di Ferrero confirmou em seus Stories nesta quinta-feira (12) estar com o Coronavirus. O cantor está isolado no interior se recuperando e comunicou cancelamento de seus eventos programados para o final de semana.

"Eu fui diagnosticado com Coronavirus. Queria falar que estou bem, estou me cuidando. Estou isolado, vou ficar mais alguns dias isolado. Estou sentindo como se tivesse uma gripe mesmo, estava com um pouco de falta de ar, mas agora já estou bem. Queria agradecer todo mundo que ia no show sábado, mas vou ter que cancelar, claro. Também o pessoal que ia nas rádios no Rio de Janeiro na sexta", explicou ele em uma série de vídeos.