Por medo, manifestantes no Irã ateiam fogo em hospital que atende a pacientes com coronavírus

Iranianos colocaram fogo em um hospital em Bandar Abas – Irã. Não há relatos de vítimas. Segundo informações da Fars News Agency, o ato foi motivado por boatos de transferência de 10 pacientes contaminados com coronavírus que estavam em Qon, local com maior número de doentes, para Bandar Abbas. A cidade apresenta situação sanitária menos inquietante e com a transferência aumentaria o risco de contaminação.

O irã é um dos países mais pobres dentre os mais atingidos pelo coronavírus e o numero de mortes tem sido crescente, cerca de 53% de novos casos foram registrados.

A direção do hospital negou que as transferências tivessem ocorrido e afirmou ter local isolado para tratamento específico da doença.

O Irã está entre os países onde a doença mais se alastrou e por lá não se há muita transparência acerca da doença.

A China reduziu o número de mortos enquanto a Coréia registra maior quantidade de casos novos.

No Brasil, pelo menos dois casos foram confirmados pelo Ministério da Saúde e há mais de 200 casos suspeitos.