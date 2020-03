Trump diz que 'não há motivo para pânico' após 1ª morte por coronavírus nos EUA

Trump disse ainda que irá se reunir nesta segunda-feira (2) com empresas da indústria farmacêutica para acelerar os estudos de um desenvolvimento de uma vacina para combater o vírus, "o mais rápido possível". Além disso, o governo dos EUA já tem 43 milhões de máscaras cirúrgicas prontas para serem distribuídas para a população, caso seja necessário.

Mais cedo, três estados no oeste dos Estados Unidos confirmaram que 3 pessoas foram infectadas pelo vírus de forma não identificada. Os pacientes - uma mulher no norte da Califórnia com problemas crônicos de saúde, um aluno de ensino médio em Washington e um funcionário de uma escola em Portland, no Oregon.