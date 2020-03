De acordo com o ministério, o paciente esteve na Itália e não há evidências de circulação do vírus em território nacional.

O Ministério da Saúde informou neste sábado (29) que a Secretaria de Saúde de São Paulo notificou a pasta sobre o segundo caso de coronavírus no país.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.