Coréia do Norte executa a tiros primeiro paciente com coronavírus

Um analista de assuntos da China confirmou que a Coréia do Norte executou a tiros um paciente com coronavírus. As intenções do governo comunista em erradicar pacientes doentes do que ao vírus.



Segundo relatos, a execução teve sanção do ditador norte-coreano Kim Jong Un. E, infelizmente, não há clareza nos detalhes do paciente executado.



Nos últimos dias, rumores que o ditador estaria autorizando execuções contra cidadãos norte-coreanos ganharam força. Nesses rumores, um oficial comercial do país foi morto a tiros apenas por visitar a China. Segundo a mídia sul-coreana, a vítima foi executada por arriscar a propagação do vírus no país.



No entanto, a Coréia do Norte enfatizou repetidas vezes que o país não possui um único caso do vírus em seu solo, embora tenha pessoas com suspeita.



No lado sul-coreano, o país já registrou 141 casos de coronavírus.