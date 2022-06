SP amplia a campanha de vacinação contra gripe para toda população

O Estado de São Paulo amplia a campanha de vacinação contra Influenza a partir desta quarta-feira (22) para toda a população acima de 6 meses de idade. Com término da campanha dos grupos prioritários, as doses remanescentes podem ser aplicadas em pessoas de outras faixas etárias que devem procurar os postos de vacinação dos municípios.

A vacina aplicada é a trivalente, 100% produzida pelo Butantan, composta pelos vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, que causou os surtos localizados no final do ano passado.

A campanha teve início em março e atingiu 45,1% do público-alvo, com 7,9 milhões de doses aplicadas. Entre as pessoas com mais de 60 anos, a imunização chegou 61,7%. Já entre as crianças, esse índice atingiu apenas 42%. A cobertura vacinal entre as gestantes é a menor entre os públicos, com apenas 31,5%. O público indígena foi o único que atingiu 100% de cobertura. As pessoas dos grupos inseridos anteriormente na campanha e que ainda não se vacinaram podem comparecer aos postos.

“É muito importante que as pessoas busquem a imunização para evitar casos mais graves e até internações pela gripe”, explica a enfermeira Maria Ligia Bacciotte Ramos Nerger, da Divisão de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde.

Neste período do ano, a circulação do vírus torna-se maior e, com isso, cresce a probabilidade das pessoas desenvolverem complicações da doença, como pneumonia, internação e óbito. Neste ano, foram hospitalizadas 1.646 pessoas devido à Influenza.

Para aqueles que foram diagnosticados com Covid-19, a recomendação é que sejam vacinados imediatamente após o término do período do isolamento. Além disso, para as crianças, entre 5 a 11 anos, é necessário um intervalo de 15 dias entre as vacinas destinadas à campanha e contra o coronavírus.