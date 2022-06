SP libera R$ 2,5 mi para Santa Casa de Jales e entrega clínica veterinária em Votuporanga

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O governador Rodrigo Garcia liberou nesta sexta-feira (17) R$ 2,5 milhões para a Santa Casa de Jales, para ampliar os serviços e atendimentos à população. Em visita à região, ele também entregou, em Votuporanga, a primeira clínica veterinária do programa Meu Pet no estado. A clínica recebeu investimento estadual de R$ 5 milhões e terá consultas, exames, cirurgias e atendimentos de urgência gratuitos para cães e gatos.

“Fico muito feliz que possamos ter uma Santa Casa cada vez melhor. A Santa Casa atende muito bem a nossa população. Saúdo a todos os médicos, enfermeiros e colaboradores”, disse Rodrigo.

O repasse extra para o custeio da Santa Casa de Jales deve ampliar e fortalecer a assistência no hospital da cidade, que é referência para 16 municípios da região. Serão beneficiados mais de 120 mil moradores.

A Santa Casa atende cerca de 5 mil pacientes por mês, incluindo internações, consultas, urgência e emergência, pequenas cirurgias, remoções, terapias, raios-x, tomografia, ultrassonografia, ressonância magnética, densitometria e clínica médica.

Com a liberação do governador, será firmado convênio entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Prefeitura de Jales e os recursos serão pagos no decorrer do ano. Serão beneficiados moradores de Aparecida D´Oeste, Aspásia, Dirce Reis, Dolcinópolis, Jales, Marinópolis, Mesópolis, Palmeira D´Oeste, Paranapuã, Pontalinda, Santa Albertina, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, São Francisco, Urânia e Vitória Brasil.

Em Votuporanga, a primeira clínica do programa Meu Pet foi instalada em um espaço de 594 m², com recepção, sala de espera, triagem, consultórios, sala de medicação, laboratório, setor de internação, sala para infectocontagiosos e espaço de banho e tosa. Há ainda espaços equipados para exames de raio-X e ultrassom, centro cirúrgico e farmácia.

A clínica irá oferecer os serviços de consultas, exames laboratoriais, raio-x, ultrassom, tratamentos clínicos, cirurgias, atendimento de urgência e emergência, entre outros serviços de assistência à saúde animal.

“Hoje é um dia de festa para a saúde animal, que terá um equipamento completo, equipado para atenção integral a cães e gatos de estimação. Serão dez clínicas neste modelo em todo o estado de São Paulo. Proteger a saúde dos pets significa também investimento na saúde e no bem-estar da população”, afirmou Jean Gorinchteyn, secretário de Estado da Saúde.

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

Esportes

O governador também comandou a cerimônia de descerramento da placa de inauguração da nova arena esportiva de Votuporanga. Implantada pela Secretaria de Esportes do Estado sob investimento de R$ 546 mil, o espaço de esporte e lazer conta com quadra de futebol society, quadra de basquete 3×3, arquibancadas e iluminação de LED.

Rodrigo liberou ainda R$ 2,5 milhões em investimentos para melhorias da Etec (Escola Técnica Estadual) Frei Arnaldo Maria de Itaporanga, também no município de Votuporanga. O Centro Paula Souza vai usar os recursos na construção de quadra poliesportiva coberta e uma cozinha, além de pintura geral na sede urbana da unidade, que é uma das 34 escolas agrícolas do Governo do Estado.

Infraestrutura urbana

Rodrigo Garcia também anunciou R$ 2,5 milhões ao município de Jales pelo programa Nossa Rua, que é uma parceria entre o Governo do Estado e os municípios paulistas para obras de pavimentação asfáltica em vias urbanas de terra.