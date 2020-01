Ministério da Agricultura interdita fábrica de cerveja por suspeita de contaminação com substância tóxica

Notificação do Ministério da Justiça

Em nota a Backer afirmou que não utiliza o dietilenoglicol em sua fábrica no processo de fabricação de qualquer bebida, inclusive a Belorizontina. A empresa disse ainda que que vai trocar ou devolver o dinheiro ao consumidor que tiver a Belorizontina de qualquer lote.

Durante coletiva nesta tarde, a diretora de marketing da Backer, Paula Lebbos, afirmou que a cervejaria ainda não havia sido notificada da interdição. Ela chegou a dizer que a produção seria paralisada neste sábado (11) para testes com fornecedores. O advogado da empresa afirmou que após notificação vai recorrer da interdição.

Nesta quinta-feira (9), um laudo da Polícia Civil identificou a substância tóxica dietilenoglicol em amostras do lote 1348 da Belorizontina, das linhas de produção L1 e L2. Ela é usada em serpentinas no processo de refrigeração de cervejas.

A Polícia Civil investiga se o consumo da cerveja Belorizontina, da Backer, tem relação com a síndrome desconhecida - chamada pelas autoridades de síndrome nefroneural - que atingiu até o momento 10 pessoas em Minas Gerais. Uma delas morreu.

O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa) interditou na tarde desta sexta-feira (10) a fábrica da cervejaria Backer no bairro Olhos D’água, na Região Oeste de Belo Horizonte. Técnicos do ministério foram ao local e decidiram periciar todos os lotes de cerveja da fábrica.

