Milhares de 'peixes-pênis' são encontrados em praia da Califórnia após tempestade

“Peixes-pênis”, também conhecidos como "verme gordo hospedeiro", é um tipo de verme marinho invertebrado. Eles vivem em tocas cavadas no formato de "U" em solos lamacentos e arenosos do fundo do mar. Como o seu nome sugere, se parecem com um pênis de cor avermelhada. A cauda serve tanto para locomoção como para fixação e alimentação.