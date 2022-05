Em São Paulo, Fundação Pró-Sangue pede doações com urgência

A Fundação Pró-Sangue está pedindo que a população com tipo sanguíneo RH negativo doe sangue ainda esta semana com urgência. A doação é voluntária e serve para abastecer mais de 80 instituições de saúde. O estoque é utilizado para o tratamento de pacientes que dependem regularmente de transfusão de sangue.

De acordo com a fundação, a situação atual é preocupante, já que o total disponível de bolsas corresponde a 31% do necessário em estoque - no caso do tipo sanguíneo O positivo, há 5% do necessário em estoque e do O negativo, 10%. Com relação ao A negativo, há 21% do necessário em estoque e o B negativo, 36%.

“Apesar de os sangues negativos estarem com o estoque em emergência, todos os tipos sanguíneos são necessários. Ainda há muitas vagas livres para doar nessa semana”, diz a fundação.

Para fazer a doação é preciso fazer agendamento pela internet . Para mais informações, basta entrar no site ou ligar para o Alô Pró-Sangue 11 4573-7800.