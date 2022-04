Covid-19: Rio aplica segunda dose de reforço em idosos com 70 anos

A segunda dose de reforço da vacina contra a covid-19 começa a ser aplicada hoje (27) em pessoas com 70 anos ou mais na cidade do Rio de Janeiro. Os idosos acima de 80 anos começaram a receber a dose extra no dia 24 de março.

A partir do dia 4 de maio poderá tomar a quarta dose quem tem a partir de 65 anos. Quem tem 60 anos ou mais pode comparecer aos postos a partir do dia 11 de maio.

Imunidade

Até o momento, 37,8% dos idosos acima dos 80 anos foram tomar a segunda dose de reforço. A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que as pessoas nessa faixa etária têm dificuldade de produção de anticorpos, por isso é importante receber a vacina extra para manter o nível de imunidade alto.

A vacinação mais atrasada é a das crianças de 5 a 11 anos. Ainda faltam 24% dessa faixa receber a primeira dose, o que corresponde a 132,7 mil crianças em termos estimativos. A dose de reforço foi aplicada em 62,5% da população adulta do Rio de Janeiro.