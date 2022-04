Alvorada do Oeste - Hospital Municipal recebe novo equipamento de Raio-X Digital

Novo aparelho de Raio-X Digital foi entregue esta semana ao Hospital Municipal de Alvorada do Oeste, região Central de Rondônia. O equipamento custou R$ 323 mil e foi adquirido e instalado com recursos de emenda parlamentar e do Município. O novo Raio-X Digital captura e exibe a imagem no monitor em aproximadamente 5 segundos.

Segundo informações, o aparelho substitui um antigo que estava operando há mais de 30 anos e que já não entregava resultados satisfatórios. O local de instalação precisou passar por ampliações e precisou de disponibilização de recursos do próprios para realizar readequações importantes, como a rede de energia elétrica e na estrutura para que o ambiente comportasse o novo aparelho.

Veja algumas das vantagens do novo aparelho instalado.

Qualidade da imagem

Por ter uma qualidade muito melhor, com o sistema digital é possível editar e tratar a imagem, utilizando software específico.

Rapidez no processo

O raio-x convencional demora entre 5 e 10 minutos para o processamento dos filmes. A radiografia digital captura a imagem e exibe no monitor em aproximadamente 5 segundos.



Menor radiação

A radiografia digital reduz em até 90% a dose de radiação utilizada em comparação ao raio-x convencional.



Sustentabilidade

A radiografia digital não utiliza produtos químicos, tóxicos ao meio ambiente, para o processamento das imagens.



Tecnologia

A imagem da radiografia digital é acessada pelo médico diretamente em um monitor, ou seja, não precisa ser exposta à luz. Também é possível ser ampliada para a visualização de detalhes e exibição ao paciente. Os exames podem ser disponibilizados online, o que agiliza o acesso.