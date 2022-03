Campanha em prol do Hospital de Amor sorteará Iphone 13 e HB20 em março

Grande parte do serviço oferecido pelo Hospital de Amor em Barretos é custeada pelas doações das campanhas, como a Corrente de Amor

Já tem data definida o próximo e principal sorteio da atual fase da campanha Corrente de Amor, em prol ao Hospital de Amor de Barretos: será realizado no dia 30 de março. Os prêmios são um Iphone 13 e um automóvel HB20 zero quilômetro. Serão duas pessoas sorteadas nesta etapa -- uma para cada prêmio e os resultados serão divulgados no dia 31 de março, após às 21h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como grande parte do serviço oferecido pelo Hospital de Amor em Barretos é custeada pelas doações das campanhas realizadas em todo o Brasil, toda ajuda é muito importante.

A cada R? 10 são gerados dois números da sorte para concorrer aos prêmios. Para dar agilidade e facilitar as doações, os interessados contam com vários meios para participar da campanha.

Pessoalmente, as doações podem ser feitas em qualquer agência dos Correios do Brasil, na rede Savegnago Supermercados, Casas Lotéricas (código do Hospital de Amor - 30912118), terminais de autoatendimento da CAIXA e correspondentes CAIXA AQUI.

Já on-line as doações podem ocorrer por meio do aplicativo Apcap do Bem, disponível no Google Play e na App Store, em que é possível doar utilizando cartões de crédito e débito, boleto e PIX; diretamente de sua conta bancária pela chave PIX: [email protected]; e ainda pelo Internet Banking da CAIXA, em que o cliente do banco deve acessar por um computador pessoal.

Na atual fase da campanha Corrente de Amor, que teve início em novembro de 2021, já foram sorteados um MacBook Air 13 e uma Smart TV. E todas as pessoas que doaram nesse período concorrem ao prêmio final que é o carro HB20 zero quilômetro.

“Com a solidariedade dos doadores, o Hospital de Amor segue salvando vidas oferecendo gratuitamente um tratamento de excelência”, reforça Larissa Mello, coordenadora de Campanhas do Hospital de Amor.

Mais informações pelo site.