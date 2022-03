Covid-19: Brasil tem 45 mil casos e 289 mortes em 24 horas

O Brasil registrou 45.020 casos de covid-19 em 24 horas, segundo o boletim divulgado neste sábado pelo Ministério da Saúde. No mesmo período, houve 389 mortes em decorrência da doença. Os números não incluem dados do Mato Grosso e do Distrito Federal, unidades da Federação cujas secretarias de Saúde não atualizaram os dados até a divulgação do boletim.

Desde o início da pandemia, foram registrados 29.350.134 casos e 654.945 mortes por covid-19. O número de recuperados é de 27.671.593 e há 1.023.596 de casos em acompanhamento.

Estados

São Paulo é a unidade da Federação com maior número de casos e de mortes, com 5,12 milhões e 166 mil, respectivamente. No número de casos, o segundo e o terceiro lugar são ocupados por Minas Gerais (3,26 milhões) e Paraná (2,38 milhões). Os menores números de casos estão no Acre (123.370), Roraima (154.562) e Amapá (160.205).

Entre as mortes, São Paulo é seguido pelo Rio de Janeiro (72.180) e por Minas Gerais (60.319). Os menores números de óbitos estão no Acre (1.988), Amapá (2.118) e Roraima (2.139).