Covid-19: Brasil registra 29,3 milhões de casos e 654 mil mortes

O Brasil registrou, desde o início da pandemia, 29.305.114 casos confirmados de covid-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje (11) pelo Ministério da Saúde. O número total de mortes pela doença é de 654.556



Em 24 horas, foram registrados 55.211 casos. No mesmo período, foram confirmadas 470 mortes de vítimas do vírus.



Segundo o mesmo boletim, 27.618.035 pessoas se recuperaram da doença e 1.032.523 casos estão em acompanhamento.

Estados

São Paulo lidera o número de casos, com 5,1 milhões, seguido por Minas Gerais (3,26 milhões) e Paraná (2,37 milhões). O menor número de casos é registrado no Acre (123,3 mil). Em seguida, aparece Roraima (154,5 mil) e Amapá (160,2 mil).



Em relação às mortes, São Paulo tem o maior número de óbitos (165.981), seguido de Rio de Janeiro (72.116) e Minas Gerais (60.260). O menor número de mortes está no Acre (1.987), no Amapá (2.118) e em Roraima (2.139).

Vacinação

Até hoje, foram aplicadas 383,6 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, sendo 170,6 milhões com a primeira dose e 146,9 milhões com a segunda dose. A dose única foi aplicada em 4,7 milhões de pessoas e 58,9 milhões receberam a dose de reforço.