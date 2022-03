Nova arma contra câncer

Muitos tipos de câncer são tratados com quimioterapia, mas o procedimento pode causar danos ao resto do corpo.

Nos EUA, cientistas querem reduzir os efeitos colaterais usando microrrobôs feitos numa impressora 3D.

Este robô em forma de peixe transporta drogas quimioterápicas e é conduzido por meio de um vaso sanguíneo artificial com a ajuda de ímãs.

Células tumorais têm o pH mais baixo do que células normais, e essa diferença faz com que o "peixe" libere o medicamento no lugar certo. Assim, a substância afeta apenas o câncer – e não o resto do corpo. Mas os microrrobôs ainda não podem ser usados em tratamentos. Segundo os pesquisadores, os robôs precisam se tornar ainda menores.

veja vídeo clicando aqui